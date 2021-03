Décès de Thione Seck : La réaction de Youssou Ndour

Le Roi du Mbalax, Youssou Ndour a réagi, suite au décès de Thione Seck. Selon l'artiste, il s'agit "d'une grande tristesse, d'une grande perte pour le Sénégal ainsi que pour la musique africaine. Je suis triste, ému et bouleversé par cette nouvelle".Par ailleurs, il est revenu sur sa relation avec le défunt. "On a toujours eu de très bonnes relations. A chaque fois qu'on se voyait, il me disait même : ‘Si on n’est pas d'accord sur certaines choses, je te porte dans mon cœur.’ Pour rappel, c'est Thione Seck qui m'a présenté au grand public, à Sorano", a fait savoir Youssou Ndour.