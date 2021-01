Éducation : Le maire Diagne Sy Mbengue se fait livrer 300 tables bancs pour le lycée et les écoles de Tivaouane

Fidèle à sa renommée (dou bolé dara aki wakh), le Maire Diagne Sy Mbengue surprend son monde en se faisant livrer 300 tables-bancs à partir de ce samedi 02 janvier 2021, en attendant, dit-il, la dotation de l'Etat qui est en train de confectionner 300 000 tables-bancs pour tout le pays.Mamadou Sy Mbengue qui s'est montré sensible à la situation du lycée de Tivaouane, a donc décidé de doter cet établissement d'une partie de la première livraison, même si les lycées et collèges sont hors de compétence de la municipalité." Pour le reste, le dispatching se fera sur indication de l'IEF ", indique-t-on.A noter que même si le lycée n'est de la compétence du maire (il dépend du Conseil départemental), il bénéficiera tout de même de 50 tables-bancs et les 250 iront aux écoles primaires.Le maire de Tivaouane veut ainsi s'inscrire " dans le temps de l'action " en anticipant sur les besoins des apprenants à travers cette dotation d'une valeur 7 millions cinq cent mille francs Cfa.