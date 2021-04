Hivernage : Serigne Mountakha recommande une journée de prières

Le khalife général des mourides a fait des nouvelles recommandations à l'approche de l'hivernage. A travers une vidéo parvenue à Seneweb, Serigne Mountakha Mbacké a décrété le samedi 10 avril prochain, journée de prières et de dévotion pour solliciter de bonnes récoltes et de la paix au Sénégal.





Le patriarche de Darou Miname a donné feu vert aux paysans afin d'aller préparer les travaux champêtres notamment le défrichage. Le message du khalife a été délivré par Serigne Abdou Latif Mbacké et Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Fallou.





" Serigne Mountakha recommande aux disciples d'organiser des séances de récital de Coran et de khassida le samedi 10 avril 2021 surtout au niveau des "daaras" (écoles coraniques). Chaque père de famille doit parcourir le livre saint et les écrits de Khadim Rassoul à son domicile avant d'entamer les travaux champêtres. Tout le monde est invité à participer à la journée de prières pour solliciter un bon hivernage et la stabilité du pays", recommande Serigne Mountakha par le biais de ses émissaires.