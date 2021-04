Revivez le décollage de Thomas Pesquet vers l'ISS avec SpaceX

Car la trajectoire n’est évidemment pas en ligne droite, mais s’éloigne en spirale de la Terre pour se rapprocher de la Station spatiale internationale, via des trajectoires très précises et calculées à l’avance.

L’astronaute français et ses compagnons de la mission Alpha (Shane Kimbrough, Megan McArthur et Akihiko Hoshide vont maintenant voguer en orbite pendant une vingtaine d’heures avant de s’arrimer à la Station spatiale internationale (ISS) .

A droite, le second étage du lanceur Falcon 9 prend le relai, le premier étage se dirige vers la Terre où il devrait atterrir en douceur dans quelques minutes. Au bout de 5 minutes, Thomas Pesquet fait du 10.000 km/h.

Décollage !!!

C’est parti, le carburant du lanceur Falcon 9 a commencé à brûler pour propulser Thomas Pesquet et ses trois collègues en orbite ! Au bout d’une minute, la vitesse du son est dépassée. 60 secondes plus tard, on est déjà à 5 fois la vitesse du son, précise l’astronaute Jean-François Clervoy.