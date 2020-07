Découvrez comment il sauve la vie d’un enfant qui chute du quatrième étage

Soudain il a lâché prise et chutait dans le vide avant d’être rattrapé par un homme en bas du bâtiment. Il est sain et sauf.





Les faits

“Après avoir vu ce garçon accroché, j’ai pris une de mes couvertures et nous étions quatre à nous tenir en-dessous de l’immeuble pour l’attraper” témoigne Li Dehai, le sauveur.





“J’ai remarqué l’auvent en verre et j’ai eu peur qu’il ne se blesse en tombant dessus, donc j’ai été chercher une autre couverture plus épaisse et l’ai placée dessus” a-t-il ajouté.