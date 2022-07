Défection dans les rangs de Sonko à Mbacké: Abdou Karim Fall appelle à sanctionner YAW





Membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Abdou Karim Fall n'a pas battu campagne pour le compte de sa coalition. Zappé lors des investitures, ce responsable politique domicilié à Mbacké n'a pas raté Ousmane Sonko et compagnie à l'occasion d'un point de presse tenu en présence de ses militants et ses sympathisants.



"Lors des investitures, Ousmane Sonko, Khalifa Sall [...], ont fait preuve de clientélisme , de népotisme, de copinage, d'égocentrisme. A la limite, c'est de la trahison parce qu'ils m'ont poignardé au dos", déplore le président du Parti Paré Suxaali Sénégal.



Se sentant trahi, Abdou Karim Fall invite ses partisans du département de Mbacké à boycotter les élections législatives ou voter contre l'inter-coalition Yaw-wallu.



" Je suis toujours à Yewwi Askan Wi et je ne partirai pas à l'Apr. Mais je ne voterai pas la liste de Wallu à Mbacké parce que nous ne nous retrouvons pas sur les investitures. Nous demandons aux militants et sympathisants de s'abstenir le jour du scrutin" déclare ce membre de la conférence des leaders de Yaw.



Toutefois Abdou Karim Fall invite ceux qui participent aux élections législatives à ne pas voter la liste de Wallu dans le département de Mbacké.



Regardez la déclaration musclée de Abdou Karim Fall :