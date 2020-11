Déferrisation de l'eau : Une nouvelle unité mobile de traitement réceptionnée

Les populations des unités 24, 25 et 26 des Parcelles assainies de Dakar et celles des Hlm Grand Médine disposent désormais de l'eau potable en qualité et en quantité pour leur consommation. La nouvelle station de déferrisation de l'eau, qui a été construite par la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) sur le site de l’ex-Lycée Moderne de Dakar (LYMODAK), actuel Lycée Sergent Malamine Camara, a été mise en service. Elle a été réceptionnée par le Directeur général de la Sones, Charles Fall, qui y a effectué une visite ce mercredi 25 novembre 2020. C'était en présence du maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, des délégués de quaftiers, des associations de consommateurs, entres autres.Il s'agit ici, d'une unité mobile conteunerisée qui traite et garantit la qualité de l’eau pour une partie des Parcelles Assainies et les Hlm Grand Médine. Lesquelles sont confrontées à des difficultés d’alimentation en eau potable depuis longtemps.D'un coût global de 900 millions de francs Cfa, cette unité est composée d'un réservoir de foculant, d'un réservoir de récupération des eaux, d'un réservoir d'hypoclorite de calcium, d'un réservoir stockage d'une capacité de 500 mètres cube, d'une station de pompage de l'eau traitée, d'une chlorimètre, de bassins de stockage, d'un épaisseur de boues, d'une salle de supervision, d'un reflex, d'un groupe électrogène de 200 KVA, entres autres.Ce forage apportera 2400 mètres cube d'eau supplémentaires par jour aux localités précitées, soit 2 millions 400 mille litres d'eau. Selon le directeur des travaux, Ada Ndao, l'ouvrage, depuis le dimanche dernier, a injecté 5235 mètres cube d'eau déferrisée dans le réseau de Sen'eau.Après l'unité mobile de déferrisation de l'eau, le Dg de la Sones et sa délégation se sont rendus aux unités 24, 25 et 26 des Parcelles assainies de Dakar. Ce, pour une visite de proximité dans la zone impactée par le forage et l’unité de traitement de l'eau des ménages et constater de visu la qualité de l'eau dans les robinets. Ici, les populations ont confirmé à leur tour que l'eau distribuée est désormais de qualité mais également elle est disponible en quantité. Ainsi, elles ont exprimé toute leur satisfaction avant de remercier vivement le Dg de la Sones et son équipe pour la rapidité des travaux qui ont démarré en avril dernier.