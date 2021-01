Défilé Collectif Urbain : Nako Dal sacré

Promouvoir la mode africaine et sénégalaise en particulier est le combat de Astou Diop. C’est pourquoi, la styliste organise chaque année un grand événement dénommé « Défilé Collectif Urbain » dans le but de primer les stylistes et les meilleures collections. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, le défilé a eu lieu à la Dtv pour des raisons de sécurité et pour respecter les mesures de barrière. Pour cette présente édition, le grand gagnant est Nako Dal avec sa collection Lakhassaye. Par ailleurs, Astou Diop, l’initiatrice de ce défilé est aussi présente dans l’environnement de l’événementiel. En outre, inspirée par les Baye Fall, elle fait du « patchwork» qui est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d'ouvrages. Le patchwork peut être aussi utilisé pour réaliser plusieurs types d'objets ou d'éléments de literie comme les courtepointes.