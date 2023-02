Dégâts du meeting interdit: Une station Total, la Sonatel de Touba et Senchan caillassés

Après les affrontements entre policiers et manifestants suite à l'interdiction du meeting de Ousmane Sonko, c'est l'heure du bilan. Sur ce registre, on fait savoir que la station Total située au rond-point Touba-Mbacké a été attaquée par des individus. Aussi, une pompe a été détruite et la boutique caillassée selon une source de Seneweb.