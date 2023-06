Dégradation des routes : Le décryptage du député Sanou Dione

Les eaux pluviales ont un impact réel sur les infrastructures routières conduisant à l'accélération de leur dégradation. Les routes peinent donc à avoir une longue durée de vie. Ce problème a été soulevé par le député Sanou Dione devant le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désengagement, Mansour Faye.



Le parlementaire se demande si "les études de sols sont suffisamment faites avant la construction des routes". Examinant le projet de loi numéro 05/2023 portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), Sanou Dione a donc souhaité l'application de ladite loi dans toute sa rigueur.