Déguerpis de la zone des Niayes: Des ferrailleurs étalent leur colère

Les ferrailleurs déguerpis de la Zone des Niayes en colère

Ils sont près d’une cinquantaine de personnes à avoir été déguerpies de la zone des Niayes non loin du quartier Patte d’oie Builders. L’opération a été menée par les éléments de la Direction des Aires Marines Protégées. En effet, cet espace qui est devenu un lieu de gagne-pain pour ces «Baol-Baol » (originaires du centre du pays) fait partie de la Grande Niaye. Une zone classée par décret dans le cadre du Programme d’action pour la Sauvegarde et le Développement urbain des Niayes et zone verte de Dakar.