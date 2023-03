Démarrage des opérations pré-hivernage : l’ONAS et les autres services de l’Etat optent pour l’anticipation

L’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a tenu un Comité régional de Développement (CRD) préparatoire de l’hivernage 2023. En perspective des saisons des pluies, l’ONAS veut prendre des mesures d’anticipation pour la prévention et la gestion des inondations. Notons qu’au cours de ces dernières années, d’importantes pluies enregistrées ont occasionné beaucoup de dégâts dans la région de Dakar. Pour cette année, l’ONAS veut prendre les devants afin de minimiser les désagréments. Dans la région de Dakar, l’ONAS, compte tenu de l’intensité des pluies et de leurs conséquences, a décidé de renforcer tous les systèmes d’évacuation des eaux pluviales. Il s’agit des systèmes de drainage de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine et de Rufisque.









L’ONAS va dérouler plusieurs activités allant du curage des canalisations d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux usées, l’écrêtage des bassins de rétention, le faucardage des bassins et leur écrêtage. Il va aussi entretenir les équipements électromécaniques et électriques, des stations de pompage et des dispositifs de pompage mobiles.





A partir du mois de juin jusqu'à fin octobre, le dispositif habituel de surveillance des installations de pompage fonctionnera 24 heures/24. Le Directeur de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo annonce le recrutement et le déploiement des volontaires de l’assainissement qui seront impliqués dans la prise en charge des points noirs du réseau.





Cependant le Dg de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo rappelle que la participation citoyenne est nécessaire pour la réussite de ces travaux.





“Une communication préventive sera déroulée par une large campagne de sensibilisation auprès des populations et axée sur les changements de comportements. La participation citoyenne et patriotique des populations est essentielle pour un bon déroulement et la réussite des Opérations pré hivernages”, a-t-il annoncé. Pour sa part, le Gouverneur de la Région de Dakar.