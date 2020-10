Dématérialisation des procédures administratives : Les acteurs valident la feuille de route des procédures retenues

Le processus de dématérialisation implique l'engagement des différentes parties prenantes et l’appropriation des enjeux qui sont attachés à ce défi. En effet, une concertation active avec les services des ministères directement concernés ainsi que les autres acteurs intervenant dans la chaîne constituent un gage de réussite. Et la définition d’une feuille de route partagée et engageant le groupe d’acteurs pour chacun des secteurs concernés garantit l’exécution efficace des plans. C’est dans cette perspective que le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public, en collaboration avec l’Agence de l'Informatique de l’Etat (ADIE) et le Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama), a organisé, ce mardi 20 octobre 2020 à Dakar, un atelier de partage sur la poursuite du processus de dématérialisation des procédures administratives.Il s’agit ici, d’une rencontre qui servira de cadre d’information et d’harmonisation des prérequis pour la dématérialisation des 10 procédures proposées pour le second semestre 2020. Elle vise à «échanger sur les enjeux et défis de la dématérialisation dans le contexte ; partager l’état d’avancement du processus de dématérialisation ; partager la méthodologie du processus de modernisation des procédures ; engager les acteurs sectoriels dans le processus ; cartographier les prérequis des administrations concernées par la dématérialisation ; et enfin, valider la feuille de route pour la dématérialisation des procédures retenues».Venu présider les travaux au nom de Mme le ministre Mariama Sarr, Mamadou Camara Fall, Directeur de Cabinet du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, a expliqué les contours du processus de dématérialisation des procédures administratives. L’objectif de l’atelier, selon lui, est de «permettre aux différents acteurs de se prononcer par rapport à ce qui a été fait dans leur secteur respectif mais aussi de s’accorder qu’il ait une synergie d'actions entre les différents partenaires pour qu’au final, qu’on obtienne les résultats attendus. Lesquels sont une meilleure satisfaction des usagers du service public, notamment à travers la dématérialisation».Précisant que la dématérialisation est effective depuis un certain nombre d'années dans beaucoup de services publics, M. Fall renseigne que le Pama vient en appui à ce qui est déjà conçu. Ce, pour «prendre ensemble les préoccupations des usagers de la façon la plus efficiente».Le Directeur des services de l’ingénierie de l’ADIE, Innocent Nizey Imava, pour sa part, a expliqué que la rencontre va constituer «un cadre d'échange avec les acteurs qui vont utiliser les procédures qui seront déployées dans la plateforme pour pouvoir non seulement documenter ensemble, définir les prérequis utiles pour l'utilisation optimale des procédures qui seront dématérialisées et éventuellement anticiper sur d’autres besoins qui viendront après».En tant que participant à la rencontre, le conseiller à la Ville de Pikine, Abou Watt, a soutenu qu’à partir de cet atelier, ils seront «bien outillés pour expliquer aux usagers et à l’ensemble du personnel de l’état civil le processus car le but est de faire en sorte que les usagers soient bien reçus et bien servis et à temps».Pour rappel, la «surveillance de la modernisation des procédures administratives, en vue de faciliter la délivrance de services publics, est inscrite en priorité dans les chantiers majeurs du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama) dans sa contribution à la réalisation des objectifs de renouveau du service public énoncés dans le Pse (Plan Sénégal émergent)».