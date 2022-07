Demo Day : Les 11 bénéficiaires de l’Africa Startup Initiative (ASIP) présentent leurs projets

Clap de fin de la cohorte 2 du programme d’accélération ASIP. Ce programme, initié par le groupe Telecel, bien aidé par ces partenaires dont la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a obéi à plusieurs étapes dont la phase de recrutements. Évènement d’envergure panafricaine, l'ASIP a vu la participation de plus de 3000 entreprises provenant de 79 pays. Finalement, onze heureuses élues ont été retenues.









Ces entreprises, originaires du Nigéria (5), du Kenya (2), du Sénégal (2), de l’Ouganda (1) et du Ghana (1) ont en commun le fait qu’elles exercent tous dans les domaines des télécommunications et de la technologie. Concernant les entreprises sénégalaises sélectionnées (2), il s’agit de Parc Smart et de Proxalis SAS. La première compagnie (Parcsmart) propose aux automobilistes de trouver et réserver une place de parking (via leur smartphone) à proximité de leur destination avant de l’atteindre. Tandis que la deuxième citée est spécialisée dans l’approvisionnement en produits frais et une plateforme de commerce électronique B2B pour les produits biens de consommation à rotation rapide.





Pendant 13 semaines, ces 11 entreprises ont bénéficié d’une formation intensive notamment des superviseurs de Startupbootcamp Afritech (entreprise sud-africaine).