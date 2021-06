Démolition de l'hippodrome de Mbacké : Les acteurs disent niet et menacent d'y laisser leur vie

Ça grogne dans la commune de Mbacké où les acteurs de la course hippique de Mbacké accusent publiquement le maire Abdou Mbacké Ndao de vouloir démolir leur hippodrome. Face à la presse, les frustrés arborant des brassards interpellent directement le président Macky Sall. Selon leur porte-parole Fallou Diokhane, ils sont prêts à y laisser leur vie pour conserver leur unique hippodrome au niveau de la région de Diourbel.



Ainsi, ces turfistes et coursiers invitent le président Macky Sall à agir avant qu'il n'y ait mort d'homme. En plus Fallou Diokhane et ses collègues révèlent que le préfet Makhtar Diop a refusé de les recevoir. Trés remontés contre le maire et le chef de l'exécutif départemental, les acteurs de la course hippique menacent de sanctionner l'actuel régime lors des prochaines élections.



Regardez la réaction de Fallou Diokhane