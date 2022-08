Denrées de première nécessité : Les bonnes nouvelles de la ministre du Commerce

Une hausse des prix de denrées de première nécessité est constatée sur le marché sénégalais. Une situation qui suscite inquiétudes et interrogations chez les consommateurs.



Dans un entretien spécial avec Seneweb, la ministre du Commerce évoque "des causes exogènes" pour expliquer l'inflation.



Toutefois, au vu de la tendance actuelle, Assome Aminata Diatta "espère que la situation reviendra à la normale sous peu".



D'ailleurs, une réunion du Conseil national de la consommation est prévue mardi prochain.



