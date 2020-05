Départ chaotique à Liberté 5 : Me Moussa Diop renvoie la balle au ministère de l'Education

Bousculade, départ chaotique des enseignants à Liberté 5, le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop renvoie la balle au ministère de l'Education nationale. Dans cette vidéo, il porte également une réplique salée aux syndicats d'enseignants et donne plus de détails sur les 162 millions promis par l'Etat.