Députés de Yewwi traqués : Bara Gaye demande l'abandon des poursuites, Seydou Diouf conforte sa position

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont traqués, sur ordre du procureur qui a demandé leur arrestation. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le député Bara Gaye a invité le président de l'Assemblée nationale à proposer une résolution au sein de l'institution pour moins de tensions.

"Nous avons tous intérêt à travailler pour une cohésion sociale et d'apaisement", a dit Bara Gaye.





Pour lui, enfermer des collègues n'honore personne. Le Sénégal, dit-il, est un pays de paix et de dialogue, et la paix doit intéresser plus à ceux qui détiennent le pouvoir qu'à n'importe qui d'autre. Il invite à l'abandon des poursuites...

Bara Gaye sera conforté dans sa thèse par le député Seydou Diouf qui, à son tour, a dit que tous les députés doivent aller dans ce sens, parce que c'est un discours responsable qui appelle à l'apaisement.