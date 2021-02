Dernières gagnantes du gros lot : Les femmes à l’assaut des produits de la Lonase

Les femmes s’intéressent de plus en plus aux produits de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). Elles jouent et gagnent maintenant et investissent une activité dans laquelle se distinguaient que les hommes.L’alternance est devenue réelle dans le jeu, le gros lot est maintenant à la portée des femmes. Les dernières gagnantes, Abibatou Diallo avec la somme de 15 millions 406 mille, et Thioro Niang pour le gros lot avec la rondelette somme de 31 millions cent mille francs pour le gros lot, font déjà des émules. Elles dessinent leur projet entrepreneurial avec les mises remportées.Avec ses nouvelles offres digitales, la Lonase compte élargir son spectre et pousser les souscripteurs à tenter de plus en plus leur chance.« Tous ces jeux qu’on retrouve aujourd’hui au physique se retrouvent petit à petit dans le Digital.On verra du Loto dans le digital, le PMU qui y est déjà, le grattage va également se retrouver dans le digital pour dire que nous avons abordé le virage de la transformation digitale et nous comptons, pour l’année 2021, nous investir davantage dans ce créneau.Ceci, pas au détriment de ceux qui avaient l’habitude de s’adonner au physique mais dans le but de chercher une nouvelle cible beaucoup plus jeune et beaucoup plus 2.0 et qui va également pouvoir satisfaire à ce plaisir du jeu », souligne Mamadouy Guèye, secrétaire général de la Lonase.