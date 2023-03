Des affrontements filmés devant l'université Lyon-3, bloquée contre la réforme des retraites

Une bagarre entre étudiants a éclaté devant le campus de l'université Lyon-3 Jean Moulin. L'Unef accuse un syndicat d'extrême droite d'en être à l'origine.

Après un premier blocage la semaine dernière sur le site des quais, la faculté Lyon-3 Jean Moulin est définitivement entrée dans le mouvement de contestation de la réforme des retraites ce mardi. Le site de la manufacture des tabacs est bloqué depuis la fin de la nuit. Et cela ne semble pas plaire à tout le monde puisque des affrontements entre étudiants ont éclaté devant l'établissement en début de matinée, selon une information confirmée au Figaro. Une vidéo tournée sur place montre une bagarre entre une quinzaine de personnes, dont certaines cagoulées.









D'après le syndicat de gauche Unef, il s'agirait d'une attaque de militants de la Cocarde, syndicat étudiant d'extrême droite. Ce dernier, qui n'a pu être joint, se dit pourtant opposé à la réforme des retraites. «On ne connaît pas l'inscription administrative des individus qui bloquent, ni de ceux qui se sont battus», précise l'université au Figaro. Toujours est-il que le blocage des lieux demeure après ces affrontements. Le président de l'université Lyon-3 doit procéder dans la matinée à un examen de la situation pour envisager ou non la réouverture.









Le blocage de Lyon-3, fac estampillée à droite n'est pas banal. De mémoire d'étudiants on n'a pas le souvenir de fermeture de ce type. «Cela doit être historique», lançaient ainsi Victor et Louis, inscrits en Master de Droit fiscal, au Figaro jeudi dernier. «C'est certainement un coup de Lyon-2», plaisantaient Maëlle, Léa et Théophile, en Master Droit public des affaires, à l'heure de retourner en cours. Les messages des tags inscrits sur la façade du bâtiment mentionnant «antifas», «queer» ou encore «Lyon la rouge» semblaient alimenter leur thèse. Mais, ce mardi, ce sont bien des étudiants de Lyon-3 qui bloquent, assure l'Unef. Des étudiants nous ont confié avoir vu l'opposition à la réforme grandir au fil des semaines. «Dans ma classe, ils sont nombreux à être contre», nous soufflait ainsi une étudiante.