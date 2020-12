Des chercheurs retrouvent un premier cas qui date de novembre 2019 chez un enfant en Italie

Le 21 novembre 2019, le garçon de 4 ans avait été hospitalisé avec des symptômes respiratoires et des vomissements, avant de ressortir guéri. Comme le précise l’étude publiée par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), un échantillon d’écouvillon oropharyngé révèle qu’il a été testé négatif pour la rougeole, puis positif à la Covid-19 après des analyses.





Trois mois avant le premier signalement d'un cas de coronavirus en Italie et un mois avant l’apparition officielle du virus à Wuhan en Chine, un petit garçon, qu’on pensait atteint d’une rougeole, présentait en fait des symptômes de la Covid-19.“En réalité, lorsque vous revenez en arrière et que vous trouvez la présence du génome du virus, alors vous pouvez conclure que ces symptômes sont également ceux de la covid-19. Par conséquent la conclusion est qu’il s’agissait d’un cas de Covid-19", a indiqué Mario Raviglione, professeur en Santé mondiale à l’université de Milan à RTL Info.“Il y a un an, cet enfant a commencé à avoir des symptômes. C’était le 21 novembre. Mais avec la période d’incubation de 3 ou 4 jours, on peut supposer qu’il a été contaminé à la mi-novembre. Par qui et comment a-t-il été infecté? Nous ne le savons pas”, a ajouté le Pr Raviglione.Selon l’étude, l’enfant n’avait jamais voyagé à l’étranger avant son infection. Le CDC conclut donc que le début de l’épidémie ne se situerait plus en février 2020 en Europe, mais plutôt à la fin de l’automne 2019.