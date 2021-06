Désenclavement et émergence de Podor : Macky met en œuvre ses grands projets et fait des annonces

Le département de Podor (Saint-Louis) est en phase de désenclavement total. Plusieurs infrastructures routières et scolaires sont déjà réalisées et plusieurs projets et programmes de désenclavement et de développement ont été également lancés par le Chef de l’Etat.En effet, en tournée économique depuis samedi dernier dans le département, Macky Sall, en dehors de ceux qui ont été déjà réalisés et inaugurés, a procédé au lancement des travaux de plusieurs axes routiers et ponts ainsi que des projets du Pudc à Podor.Il s’agit, des travaux de la route Diattar-Halwar, de la dorsale électrique Ndioum-Linguère longue de 170 kilomètres, des travaux de la route Cas-Cas-Démeth, des travaux de la bretelle sur la route de Ndioum qui va relier désormais la Nationale 2 au poumon et au village de Guédé Wouro, des travaux d’intégration de la connexion de Guédé chantier, entre autres.Selon le Président Sall, le but de ces nombreux projets et programmes est surtout d’« assurer la libre circulation des personnes et des biens, désenclaver les zones isolées, valoriser le potentiel des terroirs et contribuer à la consolidation du sentiment d’appartenance nationale ». Et la route Démeth-Cas Cas s’inscrit dans cette dynamique du « Sénégal qui travaille pour un Sénégal émergent ».Macky Sall renseigne que l’Etat a injecté une enveloppe de 166 milliards de francs Cfa dans le département de Podor et des départements de Matam et Kanel. Ce, pour « bâtir complètement la Nationale N°2 qui s’étend de Dioum à Bakel, et mettre 200 kilomètres dans l’Île à Morphil ».En dehors des infrastructures, le président de la République a également apporté un financement de 1 milliard 900 millions de francs Cfa pour les femmes et les jeunes du département de Podor, dans le cadre du programme « Liggey Ndaw gni ».Il a également annoncé que Podor aura 1050 emplois salariés et 480 bons de formation professionnelle. Et les tailleurs, dans le cadre de la subvention pour les tenues scolaires, auront 332 millions de francs Cfa pour confectionner des tenues scolaires.