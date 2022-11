Destination Sénégal : l'ASPT accueille deux vols charters en provenance d’Angleterre et d'Allemagne

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), a organisé, jeudi 10 novembre, une cérémonie de welcoming à l'honneur de deux vols charters en provenance de Londres et d'Allemagne. Ces vols ont effectué leur vol inaugural à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.









Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités à l'image du directeur général de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf, de Haskin Demir, directeur général de LAS de l'AIBD, du maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène, entre autres.





Il faut noter que le vol direct en provenance de l'Allemagne à destination du Sénégal n’était plus effectif depuis près de 15 ans. Ainsi, le rétablissement de cette liaison va renforcer le secteur du tourisme entre le Sénégal et l'Allemagne sans oublier l'économie du pays de la téranga.