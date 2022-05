Déthié Fall : «La liste nationale de Benno Bokk Yaakaar ne respecte pas la parité»

La nouvelle risque d’avoir les effets d’un séisme au sein de la mouvance présidentielle. D’après le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, qui a procédé à la vérification de la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY) conformément à l’article 244 alinéa 5, celle-ci ne respecte pas la parité.





«Il est permis à tous les mandataires dans les différentes communes de se rendre dans les différentes préfectures et sous-préfectures pour vérifier la conformité des documents déposés et vérifier si les listes déposées respectaient la parité. On s’est intéressé toute la journée à la liste de Benno Bokk Yaakaar. On s’est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43 et à la 44e position, il y a deux femmes qui se suivent : Rokhaya Ndao et Maimouna Ndiaye», révèle Déthié face aux journalistes.





Une violation de la loi électorale qui a été constatée sur procès-verbal signé aussi bien par les représentants de la Cena et les agents de la Direction générale des Elections.