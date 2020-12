Détresse des artistes : Ce qu'en pense la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (Hcds), Innocence Ntap Ndiaye invite à la concertation face à la situation de détresse des artistes, qui ruent des brancards en ces périodes d'interdiction de rassemblement.







"Il faut mesurer et chacun à son niveau est capable de le faire. Il y a un manque à gagner. Ils avaient reçu un appui par le biais de leur ministère de tutelle. Maintenant, il s'agit de voir comment gérer cette période de fête qui n'est que de sept jours. Est-ce que les gens vont accepter pendant ces sept jours d'avoir autant de morts dans ce pays? On parle de six morts par jour, si les gens se déconfinent et ne respectent pas les mesures, c'est un problème. Il ne faut pas mettre en avant le manque à gagner mais la sécurité. C'est une question de sécurité humaine aujourd'hui", a assuré Innocence Ntap Ndiaye.