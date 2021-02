Deux membres du Frapp et un du Pastef arrêtés

Arrestation, Membres Frapp

La chasse à l’homme se poursuit. Après Fatima Mbengue, deux membres du Frapp et un membre du Pastef viennent d'être arrêtés. Il s’agit de Lath et Adama membres de Frapp-Dakar, et Papis, membre du Pastef-Dakar.





Selon le secrétaire administratif du Frapp, ils ont été embarqués par la police, au moment où ils informaient les journalistes de la «feuille de lutte contre la dictature de Macky Sall».





A signaler qu’ils étaient allés à la préfecture de Dakar pour déposer une lettre informant le préfet de de la manifestation qui aura lieu la semaine prochaine, pour exiger la libération de tous «les prisonniers» et des citoyens à la Dic depuis plusieurs jours.