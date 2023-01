Deux mille cartes vendues en une journée : La population de Dabaly réclame la nomination de Samba Sall

En raison des résultats obtenus dans toutes les élections tenues dernièrement, la commune de Dabaly dans le département de Nioro invite le président Macky Sall à donner un poste à leur maire. Ces dernières se sont toutes mobilisées pour réclamer plus de responsabilité pour l’édile de la ville Samba Sall, qui selon eux est en train de réaliser des résultats, " en droite ligne avec la politique de son Excellence le président de la république". Le porte-parole du jour et par ailleurs deuxième adjoint au maire Papa Amadou Seck soutient à cet occasion, qu’à chaque élections, le maire sort premier dans le département de Nioro et comble le gap pour faire gagner la coalition Bby.









Une occasion saisie pour Papa Amadou Seck pour déclarer que récemment, "plus de 2000 cartes de l’APR ont été vendues dans la commune. Ce qui montre que les populations adhèrent à la politique de développement du président de la république et disent oui pour la réélection de Macky Sall pour un deuxième quinquennat en 2024".





Ceci, ajoute-t-il, est le fruit du travail du maire Samba Sall qui s’est engagé et s’est battu afin de faire triompher le parti APR mais aussi œuvrer au développement de sa commune. « C’est pour cette raison que nous demandons solennellement au chef de l’Etat de le nommer à un bon poste de responsabilité comme ministre où Directeur général. Sa nomination est devenue une demande sociale vu le travail qu’il fait pour le président la république dans le département de Nioro et dans la diaspora. Voilà un homme social qui est toujours disponible à aider les populations de Dabaly et même au delà de cette localité» à précisé le porte-parole.





Ainsi, il a souligné la mise en place d’un mouvement dénommé "Macky ENCORE" pour vulgariser les projets et les réalisations de ce dernier mais aussi "porter le combat pour la réélection du président en 2024, dès le premier tour".