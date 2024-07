Développement durable et inclusif de la Ville de Dakar : Le maire Barthélémy Dias lance le Hackathon Dakar Innovation Days 2024

C’est parti pour la deuxième édition du Hackathon Dakar Innovation Days. L’adjoint au maire de la Ville de Dakar chargé des TIC et de la communication, Daouda Guèye, par ailleurs, représentant du maire Barthélémy Toye Dias, a procédé, ce vendredi 5 juillet 2024, au lancement officiel de cet événement d’envergure exceptionnelle qui se déroulera du 5 au 7 juillet, dans l’enceinte de l’hôtel de Ville de la Ville de Dakar.









Une tribune offerte aux acteurs, experts, entrepreneurs et passionnés de l’écosystème du numérique





Il s’agit ici, d’une tribune organisée et offerte, par la Ville de Dakar, aux acteurs, experts, entrepreneurs et passionnés de l’écosystème du numérique, sous la vision stratégique du député-maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. Elle s’inscrit dans la démarche d’innovation dans laquelle le maire et son équipe se sont engagés, à travers leur programme de gouvernance municipale intitulé « Dakar Binu Bokk », proposé aux dakaroises et aux dakarois, et qui a porté leur adhésion. L’objectif est de réfléchir et identifier des solutions innovantes pour le développement durable et inclusif de la Ville de Dakar.





Objectif : « créer ensemble un cadre de réflexion et de proposition de solutions technologiques innovantes qui résoudront des problématiques bien identifiées dans l’environnement dakarois »





Selon l’adjoint au maire de la Ville de Dakar chargé des TIC et de la communication, les « Dakar Innovation Days » sont une initiative portée par la Ville de Dakar et destinée aux acteurs de l’écosystème numérique de la ville. Et l’ambition de la Ville de Dakar est de « créer ensemble un cadre de réflexion et de proposition de solutions technologiques innovantes qui résoudront des problématiques bien identifiées dans l’environnement dakarois telles que : la lutte contre la fracture numérique ; l’amélioration du cadre de vie et de la mobilité urbaine ; la santé ; l’éducation ; l’accessibilité des services aux usagers ; et la promotion de l’entreprenariat numérique chez les jeunes ».





« A l’ère de la mondialisation, notre ville est confrontée à des défis majeurs, tels qu’une croissance démographique sans précédent, un développement urbain rapide, de multiples crises concomitantes liées à plusieurs facteurs. Face à ces défis, il devient, alors, impératif d’adopter une approche de développement urbain intelligent et durable », argue le représentant du maire Barthélémy Toye Dias.





Le chef du service informatique de la Ville de Dakar, pour sa part, a soutenu que les « Dakar Innovation Days » incarnent la vision d’une ville intelligente tournée vers l’avenir où l’innovation, la créativité et la collaboration sont les piliers d’un développement durable et inclusif. « Cet événement est le reflet de notre engagement à promouvoir les Technologies de l’information et de la communication (TIC) comme vecteur de transformation économique et sociale, afin de construire un territoire dynamique et innovant, mais également un territoire connecté où il fait bon vivre ensemble », a souligné Mohamed Diaw, chef de service informatique de la Ville de Dakar.





Ainsi, au cours de ces trois journées, les participants auront l’opportunité d’assister à des panels de haut niveau, des ateliers et des démonstrations de projets innovants, sur des thématiques comme : « La digitalisation des services aux usagers » ; « L’e-santé » ; « La mobilité urbaine et l’aménagement urbain » ; « L’e-learning » ; et « L’open innovation ».