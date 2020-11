Développement durable : Le processus de mise en place d'un Cadre national intégré de financement lancé

Le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a lancé le processus de mise en place des Cadres nationaux de financement intégré du développement (CNFI). La cérémonie de lancement officiel s'est tenue ce vendredi 27 novembre 2020, à Dakar, en marge d'un atelier organisé à cet effet. Une rencontre qui traduit une recommandation forte pour la mise en place de Cadres nationaux de financement intégré (CNFI) pour soutenir les stratégies nationales de développement durable, indiquée par le Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015.Elle a comme objectifs d’examiner et de valider la note conceptuelle élaborée à cet effet ; de discuter de la cartographie des financements et des grandes orientations pour la mise en place des CNFI au Sénégal et de s’accorder sur les rôles de chacune des parties prenantes dans le processus.Venu présider la rencontre au nom du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le Secrétaire général dudit ministère, Pierre Ndiaye, en présence de représentants des différentes agences du système des Nations-Unies et les partenaires au développement; a annoncé qu'aujourd'hui, le déficit de financement nécessaire à la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd) est évalué à quelque 2500 milliards de dollars et il est "important, pour combler ce déficit, de continuer à bénéficier de l'aide au développement".Pour rappel, en septembre 2019, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, un appel a été fait aux pays membres de mettre en place ces CNFI. Le gouvernement du Sénégal répond ainsi à cette directive, en affirmant son engagement à mettre en place et à opérationnaliser ce dispositif. Ce qui permettra de trouver une solution à "un des plus grands défis" des pays en développement, à savoir : la mobilisation de financements pour le développement.En effet, le Sénégal devrait, à terme avec les CNFI, renforcer ses acquis en matière de financement ; amplifier les sources et volumes de financements (publics et privés, nationaux et internationaux) ; mieux les aligner aux priorités nationales de développement durable, et enfin, identifier les obstacles existants pour le financement du Pse (Plan Sénégal émergent) et des objectifs de développement durable (Odd) et de les soulever.