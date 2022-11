Développement économique de la Casamance : Mamadou Talla peaufine un projet de 26 milliards avec les collectivités territoriales

La mise en œuvre du Projet de Développement Économique de la Casamance (PDEC) se poursuit au grand bonheur des populations de cette région naturelle. En effet, après son entrée en vigueur en mai dernier et son démarrage en juin, le comité de pilotage dudit projet a tenu une réunion ce mardi 29 novembre 2022, à Dakar. Il s’agit d’une séance pour lancer son premier Plan de travail et budget annuel (PTBA) pour l’année 2023. Une importante rencontre qui a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, et au cours de laquelle les membres dudit comité ont examiné le rapport de 2022. Ils ont également adopté le Plan de travail et le budget annuel (PTBA) de 2023 du projet.





Construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et des infrastructures locales résilientes au climat





Le Projet de Développement Économique de la Casamance, dont le coût global est estimé à 26 milliards de francs Cfa pour une durée de 5 ans (2022-2027), fait suite au premier projet de développement des pôles de la Casamance qui a été exécuté de 2014 à 2020 pour un montant global de 23 milliards de francs Cfa. Il est financé par l’Association pour le développement international (IDA) et le gouvernement du Sénégal et intervient dans les régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le PDEC est mis en œuvre par une Unité de gestion (UGP) basée à Ziguinchor, sous la tutelle technique du Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires.





Son objectif global est de construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et des infrastructures locales résilientes au climat, dans des communautés ciblées en Casamance. En effet, le PDEC intervient dans 60 communes situées dans ces trois régions de la Casamance. Il est structuré autour de 5 composantes, à savoir : l’amélioration de la gouvernance locale et l’accès aux services de base pour une plus grande inclusion et résiliente des populations ; l’amélioration de la mobilité rurale pour faciliter l’accès aux activités économiques et aux services sociaux de base ; élargir les opportunités économiques et les moyens de subsistance durables en milieu rural ; gestion du projet, promotion des innovations numériques et gestion des connaissances ; et enfin, réponse d’urgence.





Nouveauté : cohésion, pilotage au niveau de l’administration locale et mettre en cohérence le développement de la Casamance





Selon le ministre, la volonté du président de la République est de continuer, de donner suite à ce premier projet qui avait accompagné ces zones dans l’agriculture, l’aménagement de pistes et dans d’autres domaines. La nouveauté dans ce projet, pour Mamadou Tall, c’est la cohésion, le pilotage au niveau de l’administration locale et mettre en cohérence le développement de toute la Casamance. « Après une réussite du projet, qui a été exécuté de 2014 à 2020, a été jugé satisfaisant à l’évaluation finale. A la demande des populations, le président de la République, Macky Sall, avait instruit en conseil des ministres le ministre chargé des Collectivités territoriales et son homologue chargé des Finances et du Budget, d’envisager une seconde phase du projet », a souligné le ministre Mamadou Talla.





Et d’ajouter : « Pour consolider les acquis du projet, 18 collectivités territoriales, qui ont eu à bénéficier des aménagements primaires et le programme pilote d’engagement citoyen pour une gouvernance locale inclusive, ont été reconduites d’office. Elles seront complétées par 42 autres collectivités territoriales qui seront choisis dans les régions d’intervention par les autorités locales, les administrations, les représentants des sociétés civiles, selon des critères bien définis parmi lesquels on peut citer la fragilité et la sensibilité aux effets des changements climatiques ».





Pour une meilleure réussite du projet, le ministre a jugé nécessaire d’accès tout le travail sur la communauté, d’améliorer la mobilité pour un meilleur accès au marché et aux services de base, et enfin, d’améliorer les opportunités sociaux-économiques. Il a ainsi appelé le coordonnateur du projet à associer et à aller vers les élus locaux (maires et présidents de conseils départemental). Mamadou Talla a en outre encouragé le projet, à travers son coordonnateur, à se donner les moyens d’atteindre les objectifs à la satisfaction des populations.