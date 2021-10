Dhub by Der… pour placer le Sénégal dans l’élite de l'écosystème tech

Le partenariat scellé ce jeudi entre la Der, la Startupbootcamp et le groupe Telecel suit progressivement son cours. Après les sessions de présentations de projets finaux des 11 entreprises des "Démo Days" de jeudi, différents startupers se sont réunis vendredi au niveau du Dhub de la Der pour un atelier sur l'écosystème tech.





La suite de l’atelier a vu la participation d'autres acteurs de l'écosystème autour d'un panel. Ces entreprises très bien positionnées telles que Wave, Yobanté Express, Wizall Money et Intouch ont partagé leurs expériences afin de donner du courage et des canaux aux startupers débutants.





"Quand on parle d'entrepreneuriat on parle forcément d'investissement" avance la coordinatrice du Dhub de la Der, Sophie Diallo, pour justifier la participation des investisseurs et les actes à poser afin d'accompagner et de promouvoir ces entreprises.





En 2019, Yobanté Express (YES), était la seule startup sénégalaise sélectionnée parmi les meilleures. D'ailleurs le co-fondateur de YES, Omar Bass, espère que pour l'année prochaine, le Sénégal sera sélectionné parmi la crème de la crème des startups africaines. Il considère aussi que cette initiative va attirer les investisseurs et placer le Sénégal dans l’élite de l'écosystème tech en Afrique et dans le monde.