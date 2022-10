[Découverte] Diacksao, la cité mystique fondée par Maodo

Après Tivaouane et Ndiarndé, Diacksao est l’une des cités incontournables de l’histoire de El Hadji Malick Sy. Acquis en 1904, Diacksao était pour Maodo à la fois un lieu d’adoration de Dieu, un gagne-pain et un temple de formation et de perfectionnement pour les Mouqadams de la Tidjaniyah. Tout comme son vénéré père, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh faisait ses retraites spirituelles dans ces terres qu’il a hérité de Maodo.



Dans ce reportage, Seneweb retrace l’historique de ce lieu mythique et mystique. Reportage !