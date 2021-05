Diagnostic des travaux du Port Minéralier-Vraquier de Sendou : Le ministre Alioune Ndoye se réjouit des avancées, mais des défis demeurent

En visite de chantier au Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou, Ministre de la pêche et de l’Économie Maritime, Alioune Ndoye, se dit content et rassuré des avancées notées dans les travaux. Cependant, il reconnait qu’il reste des défis à relever, même si des solutions sont en cour…





Pour un coût total de plus 320 milliards de FCFA, le port minéralier et vraquier d'une capacité de 7 millions de tonnes dès sa première année d'exploitation va transformer la localité qui vient d'accueillir une nouvelle centrale électrique, en un véritable hub industriel de référence dans la sous-région ouest-africaine.





Avec une forte délégation, en visite de chantier, le Ministre de la pêche et de l’Économie Maritime, Alioune Ndoye, s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux même si quelques contraintes sont notées sur les lieux. «Nous avons convoqué toutes les personnes concernées. On a discuté avec le promoteur, les différentes entités de l’État qui sont concernées. Nous avons des problèmes qui relèvent de structures différentes. Nous avons fait une visite de chantier et le promoteur nous a fait un rapport détaillé qui nous permet de nous rendre compte de l'avancement des travaux …. », a-t-il fait savoir.









Il a insisté sur les contraintes qui ralentissent ces travaux mais qui sont en passe d’être résolues. Surtout, le problème des impenses à payer aux impactés de ce projet qui sera résolu dans les plus brefs délais, selon toujours le MPEM.