Diamniadio: Ouverture de la 10e Conférence Internationale des Grandes Chancelleries Francophones, du 10 au 12 février 2022

Le Président de la République, Macky Sall, Grand Maître de L'Ordre national du Lion, a présidé la 10e Conférence Internationale des Grandes Chancelleries Francophones ouverte ce jeudi 09 et jusqu’au 12 février 2022, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio dans la capitale sénégalaise. Cette 10e édition se veut un cadre d’échange, de réflexion, de communion et de partage autour du thème : “ La sanction du mérite et de l’Excellence, rôle des Grandes Chancelleries”.









Dans son discours lu devant les différentes délégations, le chef de l’État Macky Sall a déclaré que ces assises, « deuxième du genre au Sénégal après celles de 2005, confirment l’attachement du Sénégal à la Francophonie. Il ne peut en être autrement quand on est au pays du Président-poète Léopold Sédar Senghor, un des illustres pères fondateurs de la Francophonie ».



Il rappelle l’œuvre des précurseurs qui ont joué un grand rôle dans la consolidation de la francophonie au Sénégal. « Par leur œuvre pionnière, Senghor et ses compagnons nous ont légué la Francophonie des valeurs et la francophonie institutionnelle. Nous leur rendons un vibrant hommage pour leur rôle historique dans le rassemblement et la solidarité de la famille francophone. C’est la Francophonie institutionnelle qui a pris forme avec une Organisation structurée, l’OIF ; les Organes affiliés dont le vôtre, l’association des grandes Chancelleries francophones », a rappelé le président Macky Sall.



Convaincu que « Les grandes Chancelleries constituent un outil fondamental de sensibilisation des populations sur le respect des symboles de l’État, de contribution au renforcement du patriotisme et du civisme ».



« Au Sénégal, réitère-t-il, nous attachons une importance primordiale à la sanction du mérite. Les critères subjectifs et l’appartenance sociale n’ont pas leur place dans la récompense du mérite. Ce qui fait par exemple qu’une personne née d’une famille modeste peut se retrouver à une position de responsabilité ou de pouvoir que seule la compétence lui permet d’y accéder ».