Dické Mbaye, Sénégalaise établie à Londres : "Il ne faut pas avoir peur de la vaccination"

Établie à Londres depuis une dizaine d'années, la Franco-sénégalaise Dické Ndiaye Mbaye s'est confiée sur la confinement, le reconfinement et la vaccination dans le Royaume-Uni, notamment à Londres dans le Sud-Ouest de l'Angleterre. Elle explique que la situation n'a pas été facile non plus pour les Sénégalais résidents à Londres, qui ont connu des décès liés à la Covid-19. D'ailleurs des corps doivent arriver à Dakar cette semaine, annonce-t-elle dans cet entretien à Seneweb.Interrogée sur la vaccination, Dické Mbaye qui a reçu une première dose du vaccin de Pfizer, rassure les Sénégalais. "Au début j'étais sceptique, je ne voulais pas être une cobaye, mais je me suis laissée convaincre", dit-elle.