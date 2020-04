Didier Raoult adoube des étudiants africains et orientaux devant Macron

Le chercheur Didier Raoult, directeur de l'institut hospitalo-universitaire (IHU) de la Méditerranée de Marseille, a démoli la montagne d'idées reçues sur les immigrés en France avant de valoriser leur apport à la science, à la recherche surtout médicale. En recevant le président français Emmanuel Macron dans ses locaux à Marseille, le chercheur a vanté le mérite des étudiants originaires d'Afrique et d'Orient, qui constituent, selon lui, la crème de la recherche en France.





"Les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants Africains et Orientaux", insiste Didier Raoult.





"En France, fait-il constater, 50% des thésards sont étrangers. Si on enlève les étrangers, il n'y a plus de science française. Ne vous faites pas d'illusions, la science française fonctionne avec des immigrés. Le moteur de la guerre, c'est les émigrés… Les tout meilleurs, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que les Noirs et les Arabes".