Didier Raoult : "Français, Chinois..., tout le monde ment"

Les États-Unis et certains pays occidentaux émettent des doutes sur les chiffres officiels, de la Chine, concernant les ravages du Covid-19. Pékin est donc accusé d'avoir minimisé les affres de la pandémie sur son territoire, en "livrant de fausses informations (moins de 5000 morts)".Interpellé sur la question, dans un entretien exclusif accordé à BfmTv, Didier Raoult répond sèchement."Moi je ne crois pas qu’ils (les Chinois) mentent plus que les Français, tout le monde ment, plus ou moins sur les choses dont vous avez la responsabilité, ça vous arrive de mentir, ça fait partie de la nature humaine. Donc je ne sais pas si les politiques chinois mentent plus que les autres. Je n’ai pas de raison de le croire", conclut l'infectiologue.