Dieuppeul-Derklé: Aboubacar Sedikh Bèye et Birane Ngom promettent une victoire éclatante sur l’opposition le 31 juillet

Aboubacar Sedikh Bèye et Birane Ngom promettent une victoire éclatante sur l’opposition le 31 juillet

Ils étaient dans la même coalition (Benno Bokk Yakaar) lors des élections locales, mais ils étaient sur des listes différentes. Ce qui avait abouti à leur défaite devant le candidat Yewwi Askan wi dans la commune de Dieuppeul Derklé. Mais Birane Ngom et Aboubacar Sedikh Bèye ont enterré la hache de guerre pour remporter les législatives du 31 juillet prochain dans leur localité.





‘’Ceux qui étaient avec Sadikh et ceux qui étaient avec moi, sachez que vous êtes de la même famille.C’est le président de la République qui a besoin de la victoire pour cette élection. C’est Sadikh Bèye qui coordonne ici dans la commune et nous sommes tous derrière lui pour l’accompagner vers une victoire éclatante. Nous ne voulons pas un résultat de 55 à 60%, nous devons gagner par 75% minimum’’, a fait savoir Birane Ngom, hier, lors d’un meeting de Bby à Liberté 5, présidé par Alioune Ndoye, tête de liste du département de Dakar.





Pour Aboubacar Sedikh Bèye, la population de Dieuppeul-Derklé notamment les jeunes ont compris ''l’enjeu de cette élection et promettent de descendre sur le terrain. Dans ce meeting, toutes les composantes de la population ont pris parole et personne n’a tenu un mot déplacé. Nous ne pouvons pas laisser ce pays entre les mains des gens dont le discours n’est basé que sur la violence et qui ne sont connus que pour des choses dont je ne veux parler.’’