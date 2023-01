DIGITAL SOLDIERS - DIOXMA SA KHOL

Formé vers les années 90 par une bande d’ami ayant grandi en Casamance plus précisément à Ziguinchor, composé de danseurs break dance, rappeurs et chanteurs amateurs (Rebel Scoopy, Big kalz, Mack War, Sidy Baga, Beugs Buny, Lino Brown et Baby One).







En 1996 le groupe commence à voir son chemin dans l’univers musical Hip-Hop Sénégalais et fut compté par le mythique groupe Positive Black Soul (Pbs) pour la compilation Sen Rap Freestyle 2 en Featuring avec d’autres artistes du Sud, le Wulaba Sound de Fafadi et le Yuton en 1998. Le groupe fut invité par le journaliste Peter Bocandé de Sud Fm Ziguinchor suivi

de tours de concerts dans leur ville natal sponsorisé par la Société SONES.En 2004 ils se reconstituent sous la houlette du membre fondateur Rebel Scoopy et trois autres membres vraiment enthousiastes qui sont Biggy Ben, Lino Brown,et Colonel Dodge.





Pour partir sur de bonnes bases, ils commencent à tenir des réunions pour un statut et tenir des séances d’écritures et de partage pour leur nouvelle orientation musicale sans se précipiter à sortir un son. C’est à partir de ce constat que leur frére de longue date du nom de PAPIS TOURE digne fils de Amadou Seckou TOURE du mythique groupe les «TOURE KUNDA» leur proposa un enregistrement d’album de 6 titres qui sera disponible en fin d’année 2022 du nom de «COME - BACK TO ZION»





