Digitalisation de l'électricité : La Senelec lance son nouveau compteur intelligent

La Société nationale d’électricité (Senelec) est déterminée à digitaliser son outil de travail au profit des consommateurs. En effet, après les compteurs «Woyofal», elle a mis en place de nouveaux compteurs intelligents pour permettre au client d’«être encore plus autonome et de gérer plus facilement ses consommations» en électricité. Il s'agit ici, d'un grand projet d’innovation dont la campagne de déploiement et de généralisation a été lancée, ce jeudi 27 août 2020, à l’Île de Gorée, site pilote. La cérémonie officielle a été co-présidée par le Directeur général de Senelec, Pape Mademba Bitèye, et le maire de la ville de Gorée, Me Augustin Senghor, en présence du comité de direction de Senelec, des conseillers municipaux et population de Gorée, notamment.Selon le patron de la Senelec, il s’agit de «compteurs communicants» qui apportent «plus de facilité au client. Lequel peut, à partir de son Smartphone ou ordinateur, «faire des requêtes sur sa consommation partout et à tout moment ; introduire son crédit d’électricité à distance par internet ; remettre son courant à distance ; recevoir des notifications par SMS ou E-mail», entre autres. Bref, ils permettent d’«améliorer la qualité de service» que la Senelec doit au client. Ce, grâce aux applications informatiques «simples et faciles».A l’en croire, le client n’a «plus l’obligation de venir chaque fois au niveau de son compteur ou au niveau du clavier pour avoir les informations dont il a besoin. Et la Senelec, à partir de sa plateforme, peut superviser le compteur et peut regarder s’il y a une défaillance ou pas, contrôler la qualité du service et faire certains types de dépannage sans déplacer un agent». Autant de facilités qui, pour lui, «permettront au client et à Senelec d’avoir une meilleure relation commerciale».Pape Mademba Bitèye ajoute que ces compteurs permettent également à Senelec de «réduire de manière drastique les pertes non techniques».Choisie comme site pilote dans le cadre de cette campagne de généralisation de ces nouveaux compteurs intelligents, la Senelec envisage d’en installer 400 unités dans l’Île de Gorée. Et la réussite de cette phase pilote, selon Pape Mademba Bitèye, permettra à Senelec de déployer plus de 50 000 compteurs sur Dakar d’ici la fin de l’année en cours et plusieurs autres millions sur l’ensemble du territoire national.Pour cette phase pilote, le Dg de Senelec a dépêché une équipe à Gorée et qui va y rester pendant toute la durée de ladite phase qui est d’un mois. Ce, pour «prendre en charge toutes les préoccupations» de la population par rapport à ces nouveaux compteurs intelligents. Ici, Pape Mademba Bitèye dit qu’il envisage de faire «une Senelec de proximité», c’est-à dire, une Senelec qui est au «service de sa clientèle, une Senelec qui s’occupe régulièrement et en temps réel des préoccupations des clients».Pour lui, le choix de Gorée comme site pilote n’est point fortuit. «Gorée a une bonne expérience avec la Senelec. Le «Woyofol», quand on le faisait, l’expérience a été très réussie au niveau de Gorée. On a une population et une géographie qui est assez bien limitée. Donc, Gorée constitue un site idéal de test et de promotion d’un nouveau produit au niveau de Senelec comme ça été le cas jusqu’à présent. Et c’est naturellement que nous nous sommes retournés au niveau de Gorée, avec le maire qui a mis tout à notre disposition pour que cette opération, qui vient d’être lancée, soit une réussite pour Gorée, pour Senelec mais aussi pour le Sénégal», a-t-il soutenu.Le maire de Gorée, pour sa part, a exprimé un sentiment de satisfaction. «Je pense que la Senelec, encore une fois, a fait confiance à la population de Gorée, à notre petite communauté pour expérimenter une nouvelle phase dans la politique qui est la sienne de porter le secteur de l’électricité au Sénégal à l’avant-garde de ce qui se fait de mieux dans le monde», s’est réjoui Me Augustin Senghor.Et d’ajouter : «Pour nous autres Goréens, nous sommes fiers d’accueillir le Dg de la Senelec et l’ensemble de son équipe ici à Gorée surtout que nous avons eu la fierté et la chance, au moment du lancement des compteurs «Woyofal», de recevoir aussi la Senelec ici et toute la population avait participé aux échanges et avait eu la chance de bénéficier de ces premiers compteurs». Selon lui, aujourd’hui, avec cette nouvelle technologie de compteurs intelligents, la Senelec se projette dans «le cercle restreint des pays innovants» dans le secteur de l’électricité.A l’en croire, ces nouveaux compteurs intelligents vont «révolutionner l’électricité au Sénégal».Le premier magistrat de la ville de Gorée a, par ailleurs, apprécié la démarche «inclusive» de la direction de la Senelec qui, pour lui, «tient toujours à associer les populations dans la mise en œuvre de ses projets et programmes».A l'occasion, le maire a décerné une distinction au Dg de Senelec. Lequel, à son tour, lui a offert un cadeau également.A rappeler que depuis 2014, la Senelec a initié un programme de déploiement de compteurs intelligents auprès de sa clientèle spéciale, à savoir : les industriels, les PME/PMI et les grands consommateurs.