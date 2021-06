Digitalisation : Le Cices signe une convention avec Seneweb

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) a signé, hier, une convention de partenariat avec le groupe Seneweb. Salihou Keita, directeur général du Cices et Abdoulaye Salam Fall, Président directeur général de Seneweb se sont réjouis des termes de ce « partenariat gagnant-gagnant » entre les deux structures.« Nous allons accompagner le Cices au niveau de la communication, de l’innovation, de la digitalisation », a d’emblée annoncé le PDG de Seneweb, qui annonce la mise à disposition de ses équipes en vue d’un accompagnement des différentes activités du Cices notamment au plan numérique. « On est très enthousiastes, nos différentes équipes vont se mettre à l’élaboration d’un plan d’action. Je remercie le directeur de la confiance, de la considération. Depuis qu’il est à la tête du Cices, il a amené un dynamisme avec lequel on peut travailler. On a hâte de démarrer », confie Abdoulaye Salam Fall.Pour sa part, le Directeur général du Cices s’est réjoui de la signature de cette convention cadre dans le cadre des activités du Cices. « Après avoir fait l’état des lieux, nous allons travailler sur une nouvelle feuille de route pour changer de paradigme c’est-à-dire, aller vers la transformation digitale du Cices, de nos activités… Nous allons, avec Seneweb, organiser des manifestations virtuelles (salons, foires etc.) », dit-il, avant de mettre en exergue le rôle leader de Seneweb dans le domaine du numérique au Sénégal.« Seneweb occupe une place stratégique dans le paysage médiatique sénégalais. Et nous avons besoin de Seneweb pour booster notre site de communication parce qu’au niveau du Cices, nous avons un site commercial, un site économique. Et la logistique est avec Seneweb, qui va nous accompagner pour rendre plus efficace cette plateforme au niveau du Cices. L’orientation aujourd’hui c’est de faire du Cices un centre international des affaires, de la promotion culturelle et des loisirs », a souligné Salihou Keita qui annonce le lancement, très prochainement, d’un programme culturel en perspective des vacances d’été.