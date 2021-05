Diohine : À la source des tensions entre Serigne Bara Séne et la population

L'affaire opposant Serigne Bara Séne aux populations de Diohine ayant occasionné mort d'homme a défrayé la chronique en début mai. Seneweb a alors effectué une immersion dans le village, situé à 140 km de Dakar pour vous permettre de comprendre la source des violents affrontements entre populations et le jeune marabout, fils de Cheikh Ndigueul Séne. Des faits qui se sont déroulés le dimanche 02 mai 2021, jour inoubliable et qui reste un mauvais souvenir voire une véritable fausse note, vu la cohabitation pacifique entre chrétiens (60%), musulmans (49%) et animistes (1%) à Diohine. Ce village mystique au riche patrimoine culturel a été créé par Thioyine Marone, petit-fils de Buur Sine. Voici l’histoire jamais racontée de Diohine. Découverte !