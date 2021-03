Diop Decroix : "Il n'est plus question de faire un retour en arrière par rapport à la manière de gouverner ce pays"

Mamadou Diop Decroix estime qu'une nouvelle ère s'ouvre sur le Sénégal. Ce au lendemain de la forte mobilisation des Sénégalais, de la jeunesse notamment pour défendre la démocratie.

L'arrestation d'Ousmane Sonko, reconnaît-il, "est le détonateur certes, mais ce combat dépasse la personne de Ousmane Sonko, c'est le lieu de le féliciter pour son courage durant cette dure épreuve qu'il a traversée. C'est le lieu aussi de lui exprimer ma fierté ainsi que tout le peuple sénégalais, ainsi que la jeunesse. Maintenant le combat ne fait que commencer et il peut être pacifique tout comme violent. Mais cela dépendra du décryptage qu'en fera le président de la République Macky Sall. Car le peuple s'est exprimé et a annoncé une rupture sur la manière de faire et de gouverner", dit-il dans un entretien avec Dakaractu.

Le leader d'Aj d'ajouter :"Il appartient alors au chef de l'État de décrypter ce message du peuple car il n'est plus question de faire un retour en arrière par rapport à la manière de gouverner ce pays".