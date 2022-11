Diouf Sarr à Marie Khemesse Ngom : " je suis témoin de l'histoire"

Une situation presque insolite s'est déroulée à l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'examen du budget du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr,ancien Ministre de la Santé et de l'Action a pris la parole en tant que parlementaire devant l'actuel Ministre Marie Khemesse Ngom qui était la Directrice générale de la Santé pendant son magistère. "Je ferai l'effort de rester dans le domaine de définition et les limites de ma fonction de parlementaire même si je me permettrais de regarder dans le rétroviseur d'un ex-Ministre de la Santé et de l'Action sociale.Mieux vaut voir mille fois que d'entendre mille fois. En tant que Ministre, j'avais en charge la mise en œuvre de la politique de santé.je suis donc un témoin de l'histoire " a dit l'ancien Ministre de la Santé.





Entre autres voici l'intégralité du discours de Abdoulaye Diouf Sarr qui a récolté un standing ovation.