Diouf Sarr sur le confinement : « Si le CNGE le suggère au chef de l’Etat, il n’hésitera pas »

« On fera tout ce que la situation demande. On ne va rien exclure pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. D’ailleurs c’est le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) composé d’experts qui se réunit deux fois par semaine qui avait suggéré au Président de la République de fermer les frontières », a soutenu Abdoulaye Diouf Sarr, sur 7TV. Avant d'ajouter : « Actuellement, la situation demande un couvre-feu. Et je sais que si demain le CNGE suggère au Président de faire un confinement total, il n’hésitera pas de le faire ».