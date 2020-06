Diourbel : Affrontements entre la police et la famille d’un vieux décédé de la Covid-19

Affrontement entre famille de décès de Coronavirus et la police

Le pire a failli se produire, cette nuit, au quartier Médinatoul, dans la commune de Diourbel, entre les hommes du commissaire Alassane Niane et des proches du vieux B. Cissé (70 ans) décédé, la semaine dernière, de la Covid-19.





En effet, vers minuit, les éléments du commissariat central de Diourbel sont allés sur place pour la gestion et le rétablissement de l’ordre public, parce que la famille du disparu refusait catégoriquement le dépistage.





Dès qu'ils ont débarqué, les limiers ont été accueillis par des jets de pierres d’une foule hystérique.





Forcés de riposter, le commissaire Niane et ses hommes ont opposé une résistance. Et les échauffourées ont ainsi duré plus de trois tours d'horloge, au terme desquels 6 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue au commissariat.





Hier mercredi, le préfet de Diourbel, Ibrahima Fall, était sorti dans la presse pour regretter cette réticence de certaines populations locales qui vont jusqu’à s’opposer à l’inhumation de personnes décédées de la Covid-19.





D’ailleurs, le commandant Ibrahima Camara, Chef de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel, regrettait, lui aussi, l’hostilité de certaines personnes à l’endroit des populations.