Diourbel : Le fournisseur de pierres aux manifestants envoyé en prison

Khadim Ndiaye va passer sa première nuit à la prison centrale de Diourbel. Selon une source judiciaire contactée par Seneweb, le livreur de pierres aux manifestants de Mbacké a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Diourbel.

D'après la même source, tous les 69 manifestants arrêtés à Mbacké et à Touba, vendredi dernier, ont tous été inculpés par le magistrat instructeur. Parmi eux, 15 manifestants, dont 13 mineurs et deux élèves majeurs, ont obtenu la liberté provisoire. Et 54 autres manifestants, dont Serigne Assane Mbacké, vont dormir à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel.