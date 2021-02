Diplomatie : Le bureau d’État-civil des Sénégalais de l’extérieur opérationnel

Mme Aiisata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a procédé à l’inauguration, ce vendredi, du département consacré à l’état-civil de son ministère. Désormais, le service chargé de toutes les déclarations de naissance, de mariage, de décès des Sénégalais de l’extérieur et tout ce que l’on peut appeler les statistiques à partir desquelles les politiques de développement sont tracées, est disponible.« C’est un domaine extrêmement important pour un État qui se veut respectable comme l’est l’État du Sénégal et comme l’est son administration. C’est la raison pour laquelle son Excellence le président Macky Sall nous a donné instruction de tout faire, nous, tous ministres du gouvernement mais particulièrement nous en ce qui nous concerne pour sécuriser notre état-civil pour le fiabiliser. Mais on ne peut pas avoir un état-civil sans avoir la structure matérielle qui doit le porter », explique Mme Aissata Tall Sall.Elle a félicité tout le département et tous ses collaborateurs, ceux du secrétaire d’État Moise Sarr qui ont travaillé à la mise en place de cette structure.