Disparition de Diary Sow: Le consul général et l’ambassadeur du Sénégal donnent des nouvelles « rassurantes »

Des nouvelles plutôt rassurantes viennent de Paris sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal, Diary Sow. Le consul général et l’ambassadeur du Sénégal qui ont fait face à la presse cet après-midi, indiquent qu’actuellement la piste criminelle est écartée puisque « toutes les remontées d’informations tant au niveau des centres hospitaliers qu’au niveau des sapeurs-pompiers ne donnent aucune information ».Toutefois, les recherches se poursuivent avec la mobilisation des services de police française et les autorités au plus haut niveau notamment le Quai d’Orsay et le ministère français de l'Itérieur qui sont « très impliqués sur ce dossier ».