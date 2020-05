Distribution de ndogous à Paris : L'association Lamp « déconfine » les jeûneurs

Association Lamp offre des repas aux Jeûneurs

En ces périodes de sortie progressive du confinement en France, l’association Lamp vole au secours des émigrés dans les maisons Keur Serigne Touba à Paris et environs. Ainsi, des dizaines de bols remplis de nourriture sont distribués aux jeûneurs chaque vendredi.





Pour ce troisième vendredi du mois béni de ramadan, l’association Lamp dirigée par Serigne Cheikh Fall Khady Guèye, petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall, a procédé, avec ses membres, à une nouvelle distribution de ndogou, au profit des pensionnaires et hôtes de l’institut islamique Serigne Saliou Mbacké de Taverny, une maison achetée par le défunt khalife de Touba, ainsi qu’à Aulnay-Sous-Bois (Keur Serigne Mourtallah Mbacké).





Depuis sa création en 2011, l’association Lamp perpétue cette tradition au profit des jeûneurs notamment sénégalais, qui sont plusieurs dizaines à bénéficier de ces repas offerts gratuitement par la communauté mouride et Baye-Fall dans la capitale française.





« L'association et ses membres préparent les repas et les transportent sur de longues distances. Ces mets sont très appréciés et attendus des bénéficiaires à Aulnay et Taverny. Cette distribution est pour nous une nécessité et un soulagement énorme pour les jeûneurs. Pour cette année, nous avons commencé la distribution de ndogous le vendredi 1er mai ; nous en sommes au troisième, en attendant vendredi prochain, dernier vendredi du ramadan », a confié Serigne Cheikh Fall à Seneweb. Revoir les temps forts en images.